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СМИ: самолет Air China после вылета в Пекин вернулся в Вашингтон из-за возгорания

О пострадавших на борту не сообщается

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Самолет Boeing-777 китайской авиакомпании Air China, направлявшийся в Пекин из Вашингтона, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за возгорания двигателя. Об этом сообщил в среду информационный портал Sina.

По его данным, ЧП произошло в 16:39 по времени восточного побережья (00:39 мск) на борту самолета, который через один час и 15 минут после возгорания вернулся в аэропорт американской столицы. При посадке лайнер сбросил топливо.

По данным Associated Press, в самолете, который выполнял рейс 818, могли находиться от 317 до 396 человек. 

О пострадавших на борту не сообщается. Причины происшествия выясняются.

В новость были внесены изменения (06:08 мск) - добавлены подробности.

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