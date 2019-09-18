Прокурор просит вернуть дело Айдара Губайдулина на доследование

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Гособвинитель в среду попросил Тверской суд Москвы вернуть на доследование в прокуратуру дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Гособвинитель попросил прервать рассмотрение дела Губайдулина по существу и вернуть дело в прокуратуру", - сказала собеседница агентства.

Согласно доводам прокурора, возвращение дела необходимо для изменения фабулы обвинения. Прокурор также попросил отпустить Губайдулина под подписку о невыезде.

Суд удалился для вынесение решения по ходатайству прокурора. Решение будет оглашено в 12:00 мск.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более 10 человек.