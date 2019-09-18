Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в среду вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде, передает корреспондент ТАСС.

"Вернуть дело прокурору. Изменить обвиняемому меру пресечения на подписку о невыезде и запрет определенных действий", - огласила постановление судья Олеся Менделеева, удовлетворив тем самым просьбу гособвинителя о возвращении дела прокурору и освобождении обвиняемого под подписку о невыезде.

"Из обвинительного заключения усматривается несоответствие предъявленного обвинения фактическим обстоятельствам дела", - пришла к выводу судья.

По версии следствия, Губайдулин на акции замахнулся пластиковой бутылкой на сотрудника Росгвардии. По словам его адвоката Максима Пашкова, Губайдулин вину не признал, но отметил, что "бросил пустую пластиковую бутылку в сторону полицейских, но ни в кого не попал, это не причинило и не могло причинить никому травм". Губайдулин считает, что "состава преступления тут нет", пояснил Пашков.

Губайдулин является выпускником МФТИ, постоянно живет в Москве в собственной квартире.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более 10 человек.

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