В Кабардино-Балкарии снят режим КТО

НАЛЬЧИК, 18 сентября. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) в городе Чегеме (Кабардино-Балкария), в ходе которого были ликвидированы двое боевиков, отменен. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе республики.

"Режим КТО отменен с 12:00 ", - говорится в сообщении.

Ранее в информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили, что двое боевиков, входивших в религиозно-экстремистскую группировку, были обнаружены в одном из частных домов в Чегеме (в 9 км от Нальчика) на 1-м Промышленном проезде. Начальником республиканского управления ФСБ России было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима на части территории города с 05:00 мск 18 сентября. Засевшим в доме боевикам предложили сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы.

Как сообщили в информационном центре НАК, двое боевиков планировали совершить теракт. На месте перестрелки обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, автоматы, боеприпасы к ним. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона, ликвидированные боевики были членами территориальной ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".