ОМСК, 18 сентября. /ТАСС/. Жительница Омска случайно выстрелила себе в голову из травматического пистолета ради, делая селфи . Как сообщается на сайте регионального УМВД, с травмами головы 36-летняя женщина была доставлена в медицинское учреждение.

"В отдел полиции по городу Омску из медицинского учреждения поступило сообщение о доставлении женщины с травмами головы: 36-летняя омичка в одном из домов по улице Бородина выстрелила себе в голову из травматического пистолета. Сотрудники полиции выяснили, что женщина, пока ее сожитель вышел в другую комнату, взяла принадлежащий ему травматический пистолет и решила сделать селфи с оружием, направив дуло в сторону головы. Но вместо экрана телефона нажала на спусковой крючок", - говорится в сообщении.

В пресс-службе УМВД ТАСС уточнили, что жизни и здоровью женщины ничто не угрожает. "Она получила травмы головы, но не очень серьезные", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что инцидент произошел 11 сентября.

В ходе проверки было установлено, что травматический пистолет зарегистрирован на сожителя женщины. Однако на месте происшествия были обнаружены самодельные нунчаки - восточное оружие ударно-раздробляющего действия. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконное изготовление холодного оружия".