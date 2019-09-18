Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину

САРАТОВ, 18 сентября. /ТАСС/. Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.

"Предъявлено обвинение в совершении изнасилования 55-летнему ранее судимому мужчине. Вину в инкриминируемом преступлении он признал полностью, на месте мужчина рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Следственного управления СК РФ области, следователь выступил с ходатайством об аресте подозреваемого, материалы дела переданы в суд.

16 сентября вечером врач одной из поликлиник шла по вызову домой к пациенту. Она не смогла найти нужный адрес и попросила незнакомца помочь ей сориентироваться. Он пошел провожать врача, но, убедившись, что поблизости никого нет, напал на женщину, изнасиловал ее и скрылся. СК возбудил уголовное дело, женщина была госпитализирована. Во вторник подозреваемого задержали.