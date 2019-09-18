Суд в Коми приговорил к 6 годам колонии экс-заместителя гендиректора "МРСК Северо-Запада"

СЫКТЫВКАР, 18 сентября. /ТАСС/. Бывший заместитель генерального директора "МРСК Северо-Запада" Павел Ширяев приговорен к шести годам колонии общего режима, он признан виновным в восьми эпизодах получения взяток. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Республике Коми.

"Приговором суда Ширяеву назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В апреле 2019 года следственное управление СК РФ по региону завершило расследование дела в отношении бывших генерального директора ПАО "МРСК Северо-Запада" Александра Летягина, его заместителя Павла Ширяева, советника в управлении делами Владимира Лазуткина, а также заместителя генерального директора ПАО "МРСК Северо-Запада" и директора филиала "Комиэнерго" Валерия Драйта, его заместителей Евгения Сесюка, Дмитрия Вылегжанина.

По данным следствия, в 2014-2018 годах Летягин и Ширяев при посредничестве Вылегжанина и Лазуткина, а с августа 2017 года Драйдта и Сесюка, получили от представителей коммерческих организаций более 70 млн рублей взяток за оказание содействия, беспрепятственную приемку и оплату работ по договорам подряда, заключенным между организациями и ПАО "МРСК Северо-Запада". В связи с заключением досудебного соглашения материалы в отношении Ширяева, который признал вину и активно содействовал проведению расследования, были выделены в отдельное производство. Драйдт и Сесюк были задержаны в апреле 2018 года, через месяц в Сыктывкаре был задержан и впоследствии арестован вызванный на допрос Александр Летягин, а затем остальные фигуранты уголовного дела.

"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" объединяет семь филиалов - "Архэнерго", "Вологдаэнерго", "Карелэнерго", "Колэнерго", "Комиэнерго", "Новгородэнерго", "Псковэнерго". Территория обслуживания компании - 1,4 млн кв. км с населением около 5,8 млн человек.