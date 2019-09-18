Пассажир погиб после падения на рельсы на станции метро "Боровицкая" в Москве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Пассажир, упавший на рельсы на станции метро "Боровицкая" в Москве, погиб. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"На станции метро "Боровицкая" произошел инцидент с пассажиром, он упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд и погиб", - сообщил собеседник агентства.

В настоящее время прервано движение поездов от станции "Савеловской" до "Серпуховской". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. На "Боровицкой" собралось много людей.