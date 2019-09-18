AFP: при пожаре в школе в Либерии погибли 26 детей

ПРЕТОРИЯ, 18 сентября. /ТАСС/. Крупный пожар произошел в мусульманской духовной школе в Либерии, в результате него погибли 28 человек - 26 учеников и два преподавателя. Об этом сообщил представитель президента Либерии Соло Келгбех, которого цитирует в среду агентство France Presse.

"Мы пока не знаем причин пожара, но будет проведено необходимо следствие", - заявил президент страны Джордж Веа во время пребывания на месте происшествия в предместье столицы Монровии. Он принес свои соболезнования родственникам погибших.

В свою очередь, британская радиостанция Би-би-си передает, что пожар произошел в ночь на среду в общежитии, которое примыкает к мечети. По ее информации, спастись удалось всего лишь двум ученикам и одному преподавателю. Возраст учеников в этом учебном заведении от 10 до 20 лет.

По данным Би-би-си, об окончательном количестве погибших говорить еще рано, так как на месте пожара продолжается разбор завалов.