Пожар в цехе завода "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге потушен

"В 18:56 мск (20:56 по местному времени) пожару на заводе "ВИЗ-Сталь" дан общий отбой", - говорится в сообщении.

ТАСС, 18 сентября. Пожар в цехе холодной прокатки завода "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге полностью потушен. Об этом в среду сообщается на сайте ГУ МЧС по Свердловской области.

Возгорание произошло 18 сентября. С огнем боролись более 70 человек с помощью воздушно-механической пены, пожару был присвоен повышенный (третий) ранг сложности. Как отметили в МЧС РФ, ситуация осложнялась высокой температурой и сильным задымлением. Изначально сообщалось о том, что огнем охвачено около 3,2 тыс. квадратных метров, но затем в федеральном МЧС объявили ликвидацию открытого горения на площади 500 кв. метров.

Пожар произошел в цехе холодной прокатки, рабочие были эвакуированы из здания. Как уточнили в компании, работа производственного комплекса цеха будет восстановлена в ближайшие часы, инцидент не отразится на работе предприятия. После пожара специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории МЧС по Свердловской области взяли пробы воздуха и не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ.

"ВИЗ-Сталь" - ведущий мировой и крупнейший российский производитель трансформаторной (анизотропной) стали. Компания создана в 1998 году на базе Верх-Исетского завода, одного из старейших российских предприятий черной металлургии. С 2006 года "ВИЗ-Сталь" входит в состав одного из крупнейших мировых металлургических холдингов - Группу НЛМК. В настоящее время совместно с аналогичным производством в Липецке контролирует 100% производства трансформаторной стали в России.

Завод располагается в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, на западе города, на одном из берегов реки Исеть. В непосредственной близости от завода находится жилой район Заречный.