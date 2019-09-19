{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом и легковушкой на Алтае

Еще двух человек доставили в больницу

БАРНАУЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли, еще двое попали в больницу в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в Шипуновском районе Алтайского края. Об этом сообщили ТАСС в четверг в региональном главке МЧС.

"Произошло ДТП между рейсовым автобусом, который следовал по маршруту Новосибирск - Усть-Каменогорск, и автомобилем Subaru. В результате погибли два человека и двое госпитализированы. Все они находились в легковом автомобиле", - сказали в ведомстве.

По данным краевого главка МВД, инцидент произошел на 138-м км автодороги Барнаул - Рубцовск - граница с Казахстаном. В полиции рассказали, что ехавший в сторону Барнаула водитель Subaru выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом.

Теги
РоссияАлтайский край
В Омской области из-за аварии без света остался город с населением более 10 тыс. человек
От резервных источников уже запитаны центральная районная больница и один объект водоснабжения
Читать полностью