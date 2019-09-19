СМИ: семь человек погибли при взрыве в Афганистане

ТАСС, 19 сентября. По меньшей мере семь человек погибли при взрыве в Калате, административном центре афганской провинции Забул. Об этом сообщил в четверг телеканал TOLOnews со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, 85 человек получили ранения. Ранее сообщалось о трех погибших и 45 пострадавших.

Как отмечает телеканал, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиль у офиса управления национальной безопасности.

В новость были внесены изменения (06:33 мск) — обновлено число погибших и пострадавших.