Врачи рассказали о состоянии семьи, которая отравилась угарным газом в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Состояние госпитализированных с признаками отравления угарным газом в Ульяновской области, в том числе двоих детей, удовлетворительное. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Пострадавшие госпитализированы в Вешкаймскую районную больницу. Состояние всех троих удовлетворительное", - сказала собеседница агентства.

Семью из трех человек из рабочего поселка Чуфарово Ульяновской области привезли в больницу 18 сентября. По предварительным данным прокуратуры региона, причиной госпитализации женщины и двоих детей стало отравление угарным газом. Проводится проверка.