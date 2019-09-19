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Врачи рассказали о состоянии семьи, которая отравилась угарным газом в Ульяновской области

Пострадавшие, среди которых есть дети, находятся в удовлетворительном состоянии

УЛЬЯНОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Состояние госпитализированных с признаками отравления угарным газом в Ульяновской области, в том числе двоих детей, удовлетворительное. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Пострадавшие госпитализированы в Вешкаймскую районную больницу. Состояние всех троих удовлетворительное", - сказала собеседница агентства.

Семью из трех человек из рабочего поселка Чуфарово Ульяновской области привезли в больницу 18 сентября. По предварительным данным прокуратуры региона, причиной госпитализации женщины и двоих детей стало отравление угарным газом. Проводится проверка.

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