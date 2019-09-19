Один из пострадавших в ДТП под Ярославлем умер в больнице

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате ДТП с автобусом и грузовиком, которое произошло 14 сентября в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области, увеличилось до девяти человек. Один из пострадавших умер в больнице. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства области.

"Сегодня в больнице скорой помощи имени Соловьева скончался еще один участник ДТП на двадцатом километре трассы Ярославль - Иваново. Он стал девятой жертвой аварии. Семь человек погибли непосредственно на месте столкновения рейсового автобуса и грузового автомобиля. И одна женщина умерла в тот же день, 14 сентября в областной больнице. Скончавшийся сегодня мужчина все это время находился в реанимации", - говорится в сообщении.

По данным медиков, погибший мужчина получил в ДТП серьезные травмы, которые осложнялись тяжелым сопутствующим заболеванием. "Наши специалисты боролись за его жизнь, ситуация была на контроле и у федеральных коллег, мы проводили несколько видеоконсультаций с лучшими специалистами ведущих федеральных клиник, которые подтвердили выбранную нами тактику лечения. Но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью", - цитирует пресс-служба главного врача больницы им. Соловьева Игоря Виноградова.

14 сентября на трассе Ярославль - Иваново произошло столкновение пассажирского рейсового автобуса с грузовиком, погибли восемь человек, в том числе оба водителя, пострадали 28 человек. В больницы доставили 14 человек, в том числе одного ребенка. Сейчас в больницах региона остаются 12 пострадавших, два человека находятся в реанимации.

По предварительной версии, причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу. МВД возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Также уголовное дело возбудил Следственный комитет по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").