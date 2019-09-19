В Адыгее заведено дело на экс-директора завода

МАЙКОП, 19 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело по факту невыплаты заработной платы на сумму свыше 1,2 млн рублей возбуждено в отношении бывшего директора Кужорского кирпичного завода в Адыгее. Об этом сообщается на сайте прокуратура республики.

"Прокуратура Майкопского района проверила соблюдение требований трудового законодательства в части своевременного и полного вознаграждения за труд. Установлено, что бывший директор Кужорского кирпичного завода не выплачивал зарплату 16 работникам в период с 1 января 2018 по январь 2019 года, задолженность превысила 1,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).