Жертв и пострадавших при пожаре в ТЦ в Грозном нет

ГРОЗНЫЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Никто не погиб и не пострадал при пожаре в самом крупном в Грозном ТЦ "Гранд-парк". Об этом написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров.

Площадь горения, по данным МЧС по региону, составляет около 700 кв. м.

"Жертв и пострадавших нет. Выясняются причины и обстоятельства, приведшие к возгоранию", - написал Кадыров.

Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) "Гранд-парк" - самый крупный торгово-развлекательный центр Чечни, расположен в центре Грозного на проспекте Кадырова. По данным из открытых источников, в здании ТРЦ более 20 магазинов, кинотеатр, развлекательный клуб, детский развлекательный парк. Рядом с торговым центром расположена наземная и подземная парковки.