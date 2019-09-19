Вертолет госпитализировал пострадавшего в ДТП с автобусом на Киевском шоссе

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал пострадавшего в аварии с автобусом, который съехал в кювет на Киевском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В районе 42-57 км Киевского шоссе пассажирский транспорт вылетел в кювет, пострадали люди. С места аварии санитарным вертолетом был эвакуирован один пострадавший в специализированное лечебное учреждение Москвы", - сказал собеседник агентства.

До больницы пострадавшего сопровождали медики.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что на 56-м километре Киевского шоссе автобус съехал в кювет. Пострадали 11 человек. По данным источника, в автобусе находилось 15 человек, все они рабочие, которые ехали на склады магазина "Детский мир". На месте происшествия работают экстренные службы.