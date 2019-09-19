Полиция проверяет сообщение о минировании мостов, роддомов и ТЦ в Киеве

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Киевская полиция проверяет сообщение о минировании в городе нескольких мостов через Днепр, родильных домов и торговых центров. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сообщение поступило на электронный адрес Службы безопасности Украины (СБУ). Эта информация проверяется, работают взрывотехники и кинологи", - отметили в полиции.

Спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил в Twitter, что письмо о минировании пришло на электронный адрес спецслужбы. По его словам, учитывая большое скопление транспортных средств, правоохранители проводят проверку на мостах без остановки дорожного движения.

По его информации, текст сообщения о заминировании подобный тем, которые получали раньше и проверкой не подтверждались. Киберполиция работает над установлением адресата, направившего письмо о заминировании, добавил Тракало.

По данным МВД Украины, проверяется информация о минировании 11 детских садов, 8 медицинских учреждений, 20 жилых домов, столичных мостов, одного дипломатического и 7 госучреждений, а также торгово-развлекательных центров.

В последние годы на Украине участились сообщения о минировании тех или иных объектов. Накануне, в частности, движение на правом берегу Днепра в Киеве было на несколько часов парализовано из-за того, что бывший доброволец силовой операции в Донбассе в состоянии наркотического опьянения выехал на мост Метро и перекрыл движение, угрожал взорвать мост.