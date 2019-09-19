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В ДТП с микроавтобусом с гражданами Азербайджана погибли два человека

Еще пять человек пострадали

МАХАЧКАЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Микроавтобус с гражданами Азербайджана столкнулся с двумя автомобилями в Каякентском районе Дагестана. Два человека погибли, пятеро пострадали. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах республики.

"Два человека погибли, еще 5 пострадали в ДТП в Каякентском районе Дагестана по федеральной автодороге "Кавказ" с участием трех автомобилей - один микроавтобус и 2 легковушки. В микроавтобусе находились граждане Азербайджана. Из какого автомобиля пострадавшие и погибшие, уточняется", - сказал собеседник.

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