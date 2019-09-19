{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Неизвестные повредили кабель на Горьковском направлении МЖД

Ремонтные работы ведутся на участке Карачарово - Серп и Молот

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Неизвестные лица повредили кабель устройства сигнализации, централизации и блокировки на участке Карачарово - Серп и Молот на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД). Из-за этого произошел сбой на этой линии, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Вечером в четверг поезда на Горьковском направлении следуют в Москву и в область с задержками, сообщили ранее в МЖД.

"Поезда на Горьковском направлении МЖД задерживаются в результате поврежденного сторонними лицами кабеля устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) на участке Карачарово - Серп и Молот, отвечающего за движение поездов в автоматическом режиме. На месте работают специалисты железной дороги. Прилагаются максимальные усилия, чтобы как можно быстрее восстановить работу оборудования в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пока нормальную работу систем восстанавливают, поезда будут ходить по специальному графику, а не по расписанию.

Теги
Россия
Дело Павла Устинова
Мосгорсуд рассмотрит просьбу прокуратуры об освобождении Устинова под подписку о невыезде
Актер примет участие в рассмотрении просьбы посредством видеоконференцсвязи
Читать полностью