Неизвестные повредили кабель на Горьковском направлении МЖД

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Неизвестные лица повредили кабель устройства сигнализации, централизации и блокировки на участке Карачарово - Серп и Молот на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД). Из-за этого произошел сбой на этой линии, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Вечером в четверг поезда на Горьковском направлении следуют в Москву и в область с задержками, сообщили ранее в МЖД.

"Поезда на Горьковском направлении МЖД задерживаются в результате поврежденного сторонними лицами кабеля устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) на участке Карачарово - Серп и Молот, отвечающего за движение поездов в автоматическом режиме. На месте работают специалисты железной дороги. Прилагаются максимальные усилия, чтобы как можно быстрее восстановить работу оборудования в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пока нормальную работу систем восстанавливают, поезда будут ходить по специальному графику, а не по расписанию.