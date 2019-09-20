ABC: в Техасе мужчина умер из-за шторма "Имельда"

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб в четверг в результате последствий тропического шторма "Имельда", вызвавшего проливные дожди и наводнение в американском штате Техас. Об этом сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, в округе Джефферсон мужчина "получил удар электротоком и утонул", пытаясь спасти свою лошадь.

Губернатор Техаса Грег Эбботт в четверг объявил режим чрезвычайной ситуации на территории 13 округов штата. "Это предоставляет властям на местах возможность получить доступ к ресурсам штата при ликвидации последствий затопления", - пояснил губернатор в своем "Твиттере".

В аэропортах города Хьюстон отменены более 900 авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Телекомпания разместила снимки зоны бедствия, где наземный транспорт и автомобили стоят, погруженные в воду на глубину более одного метра. Полицейские и пожарные по пояс в воде эвакуируют жителей подтопленных домов.

Тропический шторм "Имельда" позднее ослабел до циклона. Как информировал Национальный центр по наблюдению за ураганами США, скорость ветра в пределах атмосферного явления снизилась с 17,9 до 6,7 м/с. Атмосферное явление находится в 210 км к северо-западу от Хьюстона и движется в северном направлении со скоростью 6,3 м/с.