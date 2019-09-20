Конвой с напавшими на пограничников в Японском море гражданами КНДР прибыл в порт

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ по Приморскому краю доставили в порт Находка задержанных в Японском море граждан КНДР, напавших на досмотровую группу пограничников, сообщил ТАСС источник, находящийся на месте события.

"Шхуны [из КНДР] и мотоботы вместе с экипажами прибыли в Находку. Пока они остаются на рейде", - сказал собеседник агентства.

Ранее прибытие конвоя в Находку откладывалось из-за неблагоприятной погоды.

По информации ФСБ России, во вторник российские пограничники во время патрулирования в районе банки Кито-Ямато в Японском море, где традиционно ведется рыбный промысел, обнаружили две шхуны и одиннадцать мотоботов, экипажи которых занимались браконьерством в исключительной экономической зоне РФ. Экипаж одной из лодок совершил вооруженное нападение на пограничников, в результате четверо военнослужащих погранслужбы пострадали, один из них получил огнестрельные ранения. В ФСБ сообщили, что их состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

Всего был задержан 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, им оказана помощь. По факту нападения на пограничников возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").