Медведь убил сторожа сахалинского рыболовецкого стана

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Медведь напал на сторожа одного из рыболовецких станов Смирныховского района на Сахалине в четверг вечером и убил его. Об этом в пятницу сообщил ТАСС представитель министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

"Зверь действительно напал на мужчину, он умер от полученных травм", - сообщил собеседник агентства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа управления МВД России по региону. Для выяснения обстоятельств произошедшего туда выехали и представители лесничества.

По информации полиции, погибший был жителем села Быков Долинского района Сахалина. После нападения его, еще живого, нашли работники находящегося неподалеку нефтеперерабатывающего завода компании "Петросах". По дороге в больницу сторож умер от полученных травм.

За весь год на Сахалине это первый случай нападения медведя на человека.

Обновлено в 07:45 мск - добавлены подробности.