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Пожар в ТЦ "Гранд-парк" в Грозном

Прокуратура начала проверку после пожара в ТРЦ "Гранд Парк" в Грозном

Площадь возгорания составила 700 кв. м, пострадавших нет

ГРОЗНЫЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Чечни проводит проверку после пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд Парк" в Грозном. Об этом сообщается на странице надзорного органа в социальной сети Instagram.

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Пожар в торгово-развлекательном центре произошел в четверг вечером. Площадь возгорания составила, по данным МЧС, 700 кв. м. Пострадавших нет.

"По поручению прокурора республики Шарпудди Абдул-Кадырова организована прокурорская проверка по факту пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд Парк". Выясняются причины и обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

"Гранд Парк" - самый крупный подобный комплекс Чечни, расположен в центре Грозного на проспекте Кадырова. В здании более 20 магазинов, кинотеатр, развлекательный клуб, детский развлекательный парк. Рядом с торговым центром расположена наземная и подземная парковки.

Теги
РоссияЧечняПожар в ТЦ "Гранд-парк" в Грозном
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