Полиция проверяет информацию о стрельбе из автомобиля в Краснодаре

КРАСНОДАР, 20 сентября. /ТАСС/. Полиция в Краснодаре проверяет информацию о стрельбе из пистолета водителем иномарки на улице Восточно-Кругликовская, мужчину задержали. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по краю.

"На основании выявленной в сети интернет информации о факте стрельбы из пистолета, допущенного на ул. Восточно-Кругликовской водителем иномарки, было назначено проведение проверки. Сегодня ранним утром сотрудниками ДПС краснодарской полиции указанный автомобиль был задержан на ул. Мачуги под управлением 30-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, водителя привлекли к административной ответственности за управление автомобилем с затонированными передними стеклами. В настоящее время проводится досмотр транспортного средства