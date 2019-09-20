Житель Волгоградской области получил 18 лет колонии за убийство 11-летней давности

ВОЛГОГРАД, 20 сентября. /ТАСС/. Рецидивист, совершивший 11 лет назад разбойное нападение и убийство, приговорен судом Волгоградской области к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

"Вынесен приговор 43-летнему ранее судимому местному жителю, который 11 лет назад совершил разбойное нападение и убийство волгоградца. Его поиски велись десять лет и увенчались успехом лишь в октябре 2018 года. Суд назначил виновному наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении СУ СКР по Волгоградской области.

Следствием и судом установлено, что осенью 2008 года во дворе одной из многоэтажек Волгограда он избил, а затем задушил пьяного прохожего, чтобы завладеть его мобильным телефоном. Тело убитого обнаружили на следующий день.

Следователями повторно провели несколько судебных экспертиз. "Исследовав предметы одежды потерпевшего, специалисты-генетики дали заключение, что на свитере убитого имеются биологические следы, принадлежащие убийце. Кроме того, достоверно известно, что он пользовался мобильным телефоном, похищенным у потерпевшего. Именно эти выводы стали неопровержимыми доказательствами вины", - отметили в пресс-службе.

Виновный ранее был судим за разбой, совершенный им еще в 2001 году. Его освободили из колонии условно-досрочно. Убийство жителя Волгограда он совершил менее чем через год после освобождения. Уголовное дело возбудили по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего"), п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, сопряженное с разбоем"), уточнили в СУ СКР.