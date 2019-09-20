Ереванский суд оставил под арестом бывшего президента Армении Кочаряна

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана в пятницу решил оставить под арестом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, отклонив ходатайство его адвокатов об освобождении под залог. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"Суд постановил отклонить ходатайство адвокатов Кочаряна и оставить его под арестом", - зачитала решение судья Анна Данибекян.

Судебный процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому проходят Кочарян, бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября в суде общей юрисдикции Еревана.

Конституционный суд Армении 4 сентября объявил антиконституционной 35-ю статью УК, на основании которой был арестован Кочарян.