CBS: число жертв шторма "Имельда" в Техасе увеличилось до четырех

ТАСС, 21 сентября. Четыре человека стали жертвами шторма "Имельда", обрушившегося на американский штат Техас и вызвавшего проливные дожди и наводнение. Об этом в пятницу сообщил американский телеканал CBS.
Ранее агентство Associated Press информировало о двух жертвах.
Отмечается, что двое из погибших были обнаружены в собственных автомобилях. По меньшей мере 1,7 тыс. человек были эвакуированы из региона.
Губернатор Техаса Грег Эбботт в четверг объявил режим чрезвычайной ситуации на территории 13 округов штата. В аэропортах города Хьюстон отменены более 900 авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий.
Two women came to the aid of a driver who got stuck trying to navigate through a flooded street in Houston, and helped move it out of the road—and warned many drivers to turn around as the water accumulated. https://t.co/hicmbBPQU4 pic.twitter.com/M49wyaD0mA— ABC News (@ABC) September 20, 2019
Телекомпания ABC разместила снимки зоны бедствия, где наземный транспорт и автомобили стоят, погруженные в воду на глубину более одного метра.