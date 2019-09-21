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CBS: число жертв шторма "Имельда" в Техасе увеличилось до четырех

Двоих погибших обнаружили в собственных автомобилях

ТАСС, 21 сентября. Четыре человека стали жертвами шторма "Имельда", обрушившегося на американский штат Техас и вызвавшего проливные дожди и наводнение. Об этом в пятницу сообщил американский телеканал CBS.

Ранее агентство  Associated Press информировало о двух жертвах.

Отмечается, что двое из погибших были обнаружены в собственных автомобилях. По меньшей мере 1,7 тыс. человек были эвакуированы из региона.

Губернатор Техаса Грег Эбботт в четверг объявил режим чрезвычайной ситуации на территории 13 округов штата. В аэропортах города Хьюстон отменены более 900 авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий.

Телекомпания ABC разместила снимки зоны бедствия, где наземный транспорт и автомобили стоят, погруженные в воду на глубину более одного метра.

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