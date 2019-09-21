В Азовском море обнаружили пропавший катер

ТАСС, 21 сентября. Катер, который пропал в Азовском море, обнаружен, находившиеся на борту люди не пострадали, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Росморречфлота.

"Нашли катер, информация пришла утром. Трое рабочих на борту живы. Последствий здоровью нет, все в порядке", - сказал собеседник. Катер с техниками судоремонтного предприятия, по его данным, унесло в море после поломки.

"Что-то у них с мотором или с бензином. Их искали около часа и нашли", - рассказал источник в экстренных службах региона.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю накануне сообщили, что катер пропал в Приморск-Ахтарском районе.