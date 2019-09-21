В Петербурге задержали иностранца за применение насилия к полицейскому

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Уроженец Таджикистана задержан в Петербурге по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили журналистам в городском главном следственном управлении СК РФ в субботу.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего уроженца Таджикистана по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Он задержан", - говорится в сообщении.

По данным СК, 20 сентября подозреваемый, нарушив правила дорожного движения, припарковал автомобиль Opel Astra около одного из домов по 2-й Советской улице в зоне действия запрещающего знака. В ответ на требование полицейского предъявить для поверки водительское удостоверение и документы на машину, мужчина грубой нецензурной бранью оскорбил представителя власти, после чего, сев за руль, проехал ему по ногам.

Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.