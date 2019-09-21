В Калининграде местный житель пойдет под суд за мошенничество с недвижимостью

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Житель Калининграда пойдет под суд за мошенничество с недвижимостью. Как сообщила ТАСС в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина, заверяя, что имеет связи в риелторской компании и возможность приобретения дешевого жилья, уговаривал людей передать ему деньги для участия в долевом строительстве.

Представитель МВД пояснила, что одного из пострадавших злоумышленник убедил взять кредит и отдать деньги ему. "Для придания себе значимости мужчина представлялся пилотом крупной авиакомпании. С этой целью он приобрел летную форму, фотографировался в ней на фоне самолетов и выкладывал снимки в соцсети, хотя на самом деле никакого отношения к авиации не имел", - добавила Волк.

"После того, как потерпевшие стали требовать свои деньги обратно, обвиняемый скрылся. Причиненный в результате противоправной деятельности шести потерпевшим ущерб составил 7 млн 272 тыс. рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда фигурант был задержан в Санкт-Петербурге, где он работал таксистом", - сообщила Волк.

Фигурант заключен под стражу. "Уголовное дело по шести эпизодам, предусмотренным ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд Ленинградского района Калининграда для рассмотрения по существу", - заключила представитель МВД.