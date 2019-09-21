В Одесской области девять человек погибли при столкновении маршрутки и грузовика

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Девять человек погибли, двое получили травмы в результате столкновения маршрутного автобуса и грузовика в Одесской области. Об этом в субботу сообщила полиция Одесской области.

"В результате столкновения переполненной людьми маршрутки, следовавшей в Одессу, и грузовика, возвращавшегося из областного центра, предварительно погибли девять человек, еще двое - травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается", - отметили в областном управлении полиции.

По его данным, на месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.