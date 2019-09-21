В Таджикистане ранены два российских контрактника

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Житель Таджикистана ранил двух военнослужащих российской военной базы в городе Бохтар. Их здоровью ничего не угрожает, говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).

"Командование 201 военной базы совместно с правоохранительными органами города Бохтар Республики Таджикистан проводит проверку по факту получения травм двух российских военнослужащих по контракту. По предварительным данным, травмы военнослужащие получили во внеслужебное время в результате противоправных действий местного жителя. Военнослужащим оказана необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья удовлетворительное, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.

Дислоцированная в Таджикистане 201 военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.