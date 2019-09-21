В США два человека погибли при стрельбе в баре

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли и еще восемь пострадали в результате стрельбы, открытой в субботу в баре в американском штате Южная Каролина. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте офиса шерифа округа Ланкастер Барри Фейла.

"Два человека мертвы, многие серьезно пострадали. Стрелявший или стрелявшие находятся в бегах", - уточнил шериф. По его словам, речь идет о "масштабном инциденте, сопровождавшемся насилием, свидетелями которого стало большое количество людей".

Огонь был открыт около 02:45 по времени Восточного побережья США (09:45 мск). Стреляли внутри и снаружи бара Old Skool Sports Bar & Grill. Восемь раненых госпитализированы.