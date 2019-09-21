Посольство РФ в Таджикистане отслеживает ситуацию с ранеными российскими контрактниками

ДУШАНБЕ, 21 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Таджикистане отслеживает ситуацию с ранением двух военнослужащих 201-й российской базы в городе Бохтар Хатлонской области республики. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в диппредставительстве.

"Посольство отслеживает ситуацию, связанную с травмами двух российских военнослужащих по контракту, полученных от жителя города Бохтар Хатлонской области Таджикистана", - сообщили в посольстве. В нем подчеркнули, что находятся "в контакте с руководством 201-й российской военной базы и правоохранительными органами Республики Таджикистан".

По информации пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО), 21 сентября двое военнослужащих 201-й российской военной базы, находящейся в городе Бохтар Хатлонской области Таджикистана, получили ранения от местного жителя. Командование базы совместно с местными правоохранительными органами проводит проверку по произошедшему факту.

Источник сообщил ТАСС, что военнослужащие госпитализированы в Душанбе, их состояние удовлетворительное, жизни ничего не угрожает.