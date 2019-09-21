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В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

Ранения получили 15 россиян
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© AP Photo/Emrah Gurel, архив

АНКАРА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. 15 граждан России пострадали в результате автоаварии в провинции Анталья на юге Турции. Об этом сообщил в субботу ТАСС представитель генконсульства РФ в Анталье.

"Подтверждаем факт аварии в районе Аксу в районе 06:00 (время совпадает с московским) во время трансфера туристов в аэропорт. 15 россиян получили ранения. Семеро из них отказались от госпитализации и направились в аэропорт. На данный момент восемь человек находятся под наблюдением врачей, но ожидаем, что завтра их также выпишут из больницы, поскольку полученные травмы не угрожают их жизни", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в автобусе было 22 гражданина РФ.

В российской дипломатической миссии также отметили, что "генконсульство держит вопрос на контроле и выясняет обстоятельства произошедшего".

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.

В новость были внесены изменения (19:45 мск) - поменялся источник

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