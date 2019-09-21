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Источник: раненые в Таджикистане российские контрактники госпитализированы в Душанбе

Двое военнослужащих 201-й российской военной базы получили ранения от местного жителя 21 сентября

ДУШАНБЕ, 21 сентября. /ТАСС/. Двое военнослужащих 201-й российской военной базы, подвергшихся нападению в городе Бохтар Хатлонской области Таджикистана, госпитализированы в Душанбе. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

"Российские военнослужащие, получившие травмы от жителя города Бохтар, доставлены и госпитализированы в Душанбе", - сказал источник. По его словам, состояние россиян удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.

По информации пресс-службы Центрального военного округа, 21 сентября двое военнослужащих по контракту 201-й российской военной базы, расположенной в городе Бохтар Хатлонской области Таджикистана, получили ранения от местного жителя. Командование базы совместно с местными правоохранительными органами проводит проверку по инциденту.

Посольство РФ в Таджикистане также отслеживает ситуацию и находится в контакте с руководством 201-й российской военной базы и правоохранительными органами республики.

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