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Стрельба в США

Шесть человек госпитализированы в результате стрельбы в Индианаполисе

Двое из них находятся в тяжелом состоянии

ТАСС, 22 сентября. Шесть человек пострадали в результате перестрелки в центре американского города Индианаполис (штат Индиана) вечером в субботу. Об этом в воскресенье сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию города.

По данным телеканала, стрельба произошла в нескольких кварталах от развлекательного центра Индианаполиса. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили шестерых пострадавших, включая подростков. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы.

По предположению полиции, нападение было совершено одним человеком, ведутся его поиски.

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