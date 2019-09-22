Пассажиры попавшего в ДТП в Турции автобуса застрахованы в "Согласии"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Все пассажиры автобуса, попавшего в субботу в ДТП в Турции, были застрахованы в страховой компании "Согласие" по полисам выезжающих за рубеж, сообщил страховщик.

По данным компании, в результате ДТП пострадали 14 человек, в том числе двое детей. "11 из них госпитализированы, трое отказались от госпитализации и вылетели домой. Все застрахованные, кроме одного, получили незначительные повреждения. Большинство пострадавших благополучно вернется домой в течение нескольких дней", - говорится в сообщении.

Страховая компания оплатит лечение оставшихся в Турции туристов и их перелет домой. Лимит ответственности по всем полисам, кроме одного (с расширенным покрытием для занятия активными видами спорта), составляет €30 тыс., отметили в компании.

Как сообщил ранее представитель генконсульства РФ в Анталье, 15 граждан России пострадали в результате автоаварии в провинции Анталья на юге Турции во время трансфера туристов в аэропорт в субботу. По данным консульства, семь человек отказались от госпитализации и направились в аэропорт. Полученные остальными травмы не угрожают их жизни, говорили в консульстве. Там уточняли, что в автобусе находились 22 гражданина РФ.

Попавших в аварию туристов обслуживает туроператор Sunmar.

Ранее телеканал CNN Turk проинформировал, что в результате автоаварии в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан РФ.