В Москве у безработного угнали автомобиль за 7 млн рублей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Неизвестные украли у безработного машину Lexus LX570 на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного управления полиции.

"В полицию поступило сообщение от неработающего о краже автомобиля по адресу: ул. Абрамцевская, д. 11, корп. 1. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный совершил кражу машины Lexus LX570, а затем скрылся", - сообщил представитель ведомства.

Материальный ущерб составил 7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").