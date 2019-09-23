{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве у безработного угнали автомобиль за 7 млн рублей

Инцидент произошел на улице Абрамцевской

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Неизвестные украли у безработного машину Lexus LX570 на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного управления полиции.

"В полицию поступило сообщение от неработающего о краже автомобиля по адресу: ул. Абрамцевская, д. 11, корп. 1. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный совершил кражу машины Lexus LX570, а затем скрылся", - сообщил представитель ведомства.

Материальный ущерб составил 7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").

Теги
Россия
В Саратове арестовали на два месяца подозреваемого в убийстве девушки
Ее тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили 20 сентября
Читать полностью