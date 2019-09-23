В МВД Таджикистана сообщили данные подозреваемого в нападении на российских военных

ДУШАНБЕ, 23 сентября. /ТАСС/. Подозреваемым в нанесении травм двум российским военнослужащим 201-й российской военной базы, расположенной в городе Бохтар Хатлонской области Таджикистана, является Ахлиддин Абдуллоев 1998 года рождения, уроженец Вахшского района. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджон Эмомали.

"Задержанный по подозрению в нанесении травм двум российским военнослужащим 201-й российской военной базы находится под следствием, которое ведет прокуратура Хатлонской области. Мотивы и обстоятельства совершенного преступления выясняются", - добавил он. Ранее сообщалось, что подозреваемый страдает психическим расстройством и стоит на учете областной психиатрической больницы.

По информации пресс-службы Центрального военного округа, 21 сентября двое военнослужащих 201-й российской военной базы в городе Бохтар получили ранения от местного жителя. Командование базы совместно с местными правоохранительными органами начало проверку по факту произошедшего. Впоследствии источник сообщил ТАСС, что военнослужащие госпитализированы в Душанбе, их состояние удовлетворительное, их жизням ничего не угрожает.