Суд в Неаполе отложил обсуждение вопроса о смене меры пресечения Коршунову до 30 сентября

НЕАПОЛЬ, 23 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Следующее заседание суда по делу арестованного в Италии по запросу США сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) состоится 30 сентября. Как стало известно корреспонденту ТАСС из информированных источников, суд потребовал предоставить более корректный перевод с английского материалов обвинения.

"Время на выполнение этого перевода дано до 26 сентября, тогда как новое заседание состоится 30 сентября", - сообщил источник агентства.

Таким образом, была принята в расчет линия защиты, которая утверждает, что во вменяемом Коршунову преступлении со стороны США нет состава преступления при должном переводе на итальянский язык.

Назначение нового заседания на 30 сентября подтвердил адвокат Никола Ди Марио. "Мы обсуждали технические вопросы. Вопрос очень сложный", - сообщил юрист.

Директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США. Американские власти обвиняют его в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании. Вместе с ним по делу проходит гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки, о судьбе которого ничего не сообщается. Коршунов находится под стражей в тюрьме в Неаполе, ему оказывается вся необходимая консульская помощь. Защита добивается для него изменение меры пресечения.