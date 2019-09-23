Посольство РФ на Кипре подтвердило факт гибели российского туриста

НИКОСИЯ, 23 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Республике Кипр подтвердило информацию о смерти туриста из России, который, согласно сообщениям местных СМИ, утонул в воскресенье во время купания на восточном побережье острова. Свой комментарий с соболезнованиями российское дипломатическое представительство разместило в понедельник в Facebook.

"Посольство России на Кипре с прискорбием подтверждает факт гибели 22 сентября российского гражданина 1954 года рождения, отдыхавшего в городе Протарас", - сказано в сообщении.

Сотрудники консульского отдела посольства "находятся в контакте с полицией Кипра, родственниками нашего соотечественника, а также сотрудниками страховой компании". "Принимаются все необходимые меры для транспортировки тела на родину", - информировали в диппредставительстве.

Вечером в воскресенье газета Phileleftheros сообщила, что в этот день на курортах Айя-Напа и Протарас утонули двое пожилых туристов: австриец и россиянин. В отношении трагического инцидента в Протарасе, издание сообщило, что спасатели вынесли мужчину на берег без сознания, после чего машина скорой помощи доставила туриста в больницу, где врачи констатировали его смерть.