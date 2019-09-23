В Петербурге избивший задержанного до смерти экс-полицейский получил пять лет колонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Бывший сотрудник полиции из Санкт-Петербурга Иван Анфилатов осужден на пять лет лишения свободы за избиение задержанного в отделе МВД, после чего тот погиб. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Ему назначено наказание в виде пяти лет в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на госслужбе в органах МВД, связанные с осуществлением функции представителя власти на два года", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что суд также взыскал с него более 1 млн рублей в пользу родственников потерпевшего. Анфилатова признали виновным по статьям 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего") и 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Осужденный вину не признал.

Инцидент произошел в 34-м городском отделе полиции в 2017 году - Анфилатов ударил в грудь коленом задержанного мужчину, после чего тот погиб.

По данному случаю ранее уже был осужден инспектор патрульно-постовой службы Артем Блыжков. Во время инцидента он являлся старшим наряда и был обязан контролировать действия сотрудников, в том числе Анфилатова. Как установили в ходе расследования, Блыжков был свидетелем преступления, но пытался скрыть его от вышестоящего начальства "из чувства солидарности" с коллегой, а также чтобы избежать личной ответственности. Блыжкова приговорили к штрафу в 50 тыс. рублей.