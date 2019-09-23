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Заместитель главы чешской военной разведки погиб в автокатастрофе

Авария произошла в субботу в районе города Шпиндлерув-Млин

ПРАГА, 23 сентября. /ТАСС/. Заместитель начальника разведуправления ВС Чехии бригадный генерал Милан Якубу погиб в автомобильной катастрофе. Об этом сообщило в понедельник Чешское радио.

Авария произошла в субботу в районе города Шпиндлерув-Млин, расположенного в горах Крконоше на севере Чехии. Представители разведуправления ВС подтвердили гибель Якубу.

Якубу находился за рулем автомобиля Skoda Rapid. В машину врезался следовавший навстречу автомобиль Ford Mustang, водитель которого является виновником аварии.

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