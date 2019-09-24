Россиянка пострадала в ДТП на Пхукете

БАНГКОК, 24 сентября. /ТАСС/. Гражданка РФ серьезно пострадала в результате ДТП, произошедшем в подземном тоннеле Чалонг на таиландском курортном острове Пхукет. Как сообщил в понедельник портал Pattaya Now, в данный момент 35-летняя россиянка находится в тяжелом состоянии в одной из местных больниц.

По информации издания, девушка двигалась на мотоцикле по подземному тоннелю, что запрещено местными правилами дорожного движения. Предположительно, она превысила скорость, не справилась с управлением, в результате чего потеряла равновесие и врезалась в барьерные ограждения тоннеля. Прибывшие на место полицейские обнаружили ее в сознании, несмотря на полученные множественные тяжелые травмы.

Врачи оценивают состояние девушки как очень тяжелое, но не критическое. Теперь, когда пострадавшая придет в сознание, стражи порядка намерены опросить ее о случившемся. Параллельно они собираются изучить кадры с камер видеонаблюдения. Полицейские не уверены, что в момент аварии, которая произошла в пятницу вечером, она была в шлеме.

Вместе с тем, правоохранительные органы ждут результатов проверки уровня алкоголя в крови пострадавшей россиянки. Следователи отметили, что в настоящий момент не установлены свидетели ДТП, кроме того, неизвестно, участвовало ли в аварии другое транспортное средство. Ожидается, что после восстановления россиянке будут предъявлены обвинения в безрассудном вождении, повреждении государственной собственности - оранжевых барьерных столбов, а также в езде на мотоцикле через подземный тоннель, что запрещено, подчеркнули в полиции.