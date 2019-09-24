В Таджикистане спасли двух российских альпинистов

ДУШАНБЕ, 24 сентября. /ТАСС/. Два российских альпиниста, затерявшиеся в горах Таджикистана, спасены. Об этом во вторник сообщил начальник пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана Умеда Юсуфи.

"Спасателями отряда быстрого реагирования Зеравшанской зоне районов КЧС успешно завершена спасательная операция по поиску двух российских альпинистов, которые затерялись в Фанских горах (на севере страны)", - передает Юсуфи. По ее словам, это граждане России - 58-летний Кудрин А. В. из Нижнего Новгорода и его спутница - 39-летняя Писарчуковская Л. И. из Владикавказа.

Как сообщает КЧС, звонок об оказании помощи в поиске потерявшихся граждан России поступил спасателям от руководителя группы - Константин Гарнага. Он сообщил, что двое из группы российских альпинистов ушли в горы для осмотра хребта, но после перестали выходить на связь.

По словам Юсуфи, для проведения спасательных мероприятий была сформирована группа, проверены маршрут и координаты альпинистов. "Поисково-спасательные работы проходили на высоте свыше 2000 метров в районе альпинистского лагеря "Артуч", где после 19 часов поиска альпинисты были найдены и сопровождены до лагеря", - поясняет пресс-служба КЧС.

По их информации, от медицинской помощи они отказались, в настоящее время альпинисты чувствуют себя хорошо.