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Следователи проводят проверку по факту попытки суицида экс-мэра Новокуйбышевска

По данным местных СМИ, Владимир Фомин пытался совершить самоубийство после длительного лечения и нескольких операций из-за болезни сердца

САМАРА, 24 сентября. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту попытки суицида экс-мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина. Об этом ТАСС сообщили во вторник в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

"По факту попытки суицида бывшего мэра Новокуйбышевска проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

По данным местных СМИ, экс-мэр пытался совершить самоубийство после длительного лечения и нескольких операций из-за болезни сердца.

На прошлой неделе он подал заявление в думу о досрочном прекращении полномочий. Владимир Фомин был главой города с декабря прошлого года, до этого дважды избирался депутатом городской думы Новокуйбышевска, входил в состав комитета по бюджету, финансам, экономической и инвестиционной политики. До работы в думе около 20 лет проработал на Новокуйбышевском заводе масел и присадок, из которых 17 лет в должности генерального директора.

Городская дума приняла отставку Фомина в понедельник, временно исполняющим обязанности главы Новокуйбышевска стал его заместитель по вопросам городского хозяйства Виталий Румянцев.

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