На остров Шикотан доставили 205 человек с загоревшейся плавбазы "Петр Житников"

ТАСС, 24 сентября. Рыболовецкие суда высадили на острове Шикотан 205 человек с плавбазы "Петр Житников", которая терпит бедствие в Тихом океане, сообщили во вторник ТАСС в Росморречфлоте.

"Люди доставлены на Шикотан, решением судовладельца 205 человек были высажены сразу. Еще 42 идут [в другое место], в течение часа ожидается высадка. Еще два судна рыболовецких принимают людей с [плавбазы] "Всеволода Сибирцева". Это 116 человек, и в течение нескольких часов они тоже должны быть доставлены на берег", - сказал собеседник агентства.

По информации ведомства, в 11:40 (мск) "Петр Житников" лег в дрейф, так как появился незначительный крен из-за поступления воды. Плавбаза останвоилась в 15 милях от берега. На борту есть система пожаротушения. Возгорание полностью не ликвидировано, но оценить его масштаб команда не может, так как в отсеках очень высокая температура. На плавбазе ждут подхода спасательных судов для помощи в ликвидации пожара.

Пожар на плавбазе возник 23 сентября. На борту находились около 400 человек, большую часть из них эвакуировали рыболовные суда, за исключением 56 человек, которые остались бороться с возгоранием на судне. Ранее сообщалось, что эвакуированных из-за пожара сотрудников плавбазы "Петр Житников" разместят на островах Шикотан и Итуруп.