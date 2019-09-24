Педагога детского центра задержали в Ленобласти по подозрению в изнасиловании ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Преподавателя детского центра задержали в Ленинградской области по подозрению в насилии над несовершеннолетним, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Следователь СК РФ задержал мужчину в процессуальном порядке, предъявил ему соответствующее обвинение, а также произвел обыск в квартире задержанного, в ходе которого обнаружены и изъяты электронные носители связи, документы и предметы, представляющие интерес для следствия", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста").

По версии следствия, 67-летний тренер спортивной секции в детском центре города Светогорска в течение двух лет приглашал к себе в дом ребенка под предлогом проведения дополнительных тренировок и подвергал его сексуальному насилию.

Следователи намерены ходатайствовать перед судом о заключении задержанного под стражу, а также проверить его на причастность к аналогичным преступлениям.